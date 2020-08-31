До 90% людей, прошедших тестирование на COVID-19 в Массачусетсе, Нью-Йорке и Неваде в июле и получивших положительный результат, практически не имели следов коронавируса в организме. Вероятно, что они не заразны для других.

Об этом сообщает издание New York Times.

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Эксперты в области здравоохранения заявляют, что ПЦР-тест – самый распространенный диагностический тест на COVID-19 – слишком чувствителен и требует корректировки, чтобы исключить людей, имеющих незначительное количество вируса в своих организмах. Отмечается, что эти пациенты не заразны для окружающих.

Тесты ПЦР циклически анализируют генетический материал вируса и обычно делают 37 или 40 циклов.

Ученые считают, что ПЦР-тесты выявляют очень небольшие количества вируса, которые не представляют опасности.

В чем разница между тестами на коронавирус / Инфографика 24 канала