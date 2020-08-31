В США годовалый ребенок умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает издание CNN. Ребенок стал самой молодой жертвой коронавируса в американском штате Джорджия.

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Как заявила Валери Кроу, представитель отдела здравоохранения округа Кобб, у ребенка были серьезные заболевания.

По данным Министерства здравоохранения Джорджии было зарегистрировано более 900 положительных случаев коронавируса у детей в возрасте до 1 года.

CNN пишет, что количество случаев коронавируса у детей выросла на 21% с 6 по 20 августа. С начала пандемии в США инфицировано более 440 тысяч детей.

В отчете также отмечается, что тяжелое течение заболевания у детей является редким, несмотря на рост цифр.

К слову, самой молодой жертвой COVID-19 в США стал 6-недельный младенец из района Хартфорд штата Коннектикут.