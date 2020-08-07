У США впродовж доби зареєстрували 2 тисячі смертей серед пацієнтів з коронавірусом. Це найвищий показник смертності за останні 3 місяці.

За останню добу на території США COVID-19 виявили у 58 тисяч людей, повідомляє Радіо Свобода.

До теми Трамп виступає проти впровадження маскового режиму у США

Натомість від початку пандемії у США виявили понад 4,9 мільйона хворих на коронавірус. З них понад 159 тисяч померли.

США вже тривалий час перебуває на першому місці у світі по кількість хворих та жертв внаслідок COVID-19.

Експерти з Університету Вашингтона вважають, що до 1 грудня від COVID-19 у США можуть померти близько 300 тисяч людей. Втім, 70 тисяч життів можна врятувати, якщо люди будуть дотримуватимуться маскового режиму.

Зазначимо, що носіння масок – чутлива тема у США, яка часто призводить до суперечок та бійок у магазинах та на міських вулицях.

Громадяни розійшлися на два табори. Одна доводять, що маски є найкращим способом у боротьбі з поширенням коронавірусу. Натомість інша частина людей переконана, що загальнонаціональна вимога носити маски – це порушення індивідуальних прав людини.

Сам же Трамп заявив, що не розглядає можливість запровадження маскового режиму в країні.