В США в течение суток зарегистрировали 2 тысячи смертей среди пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель смертности за последние 3 месяца.

За последние сутки на территории США COVID-19 обнаружили у 58 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

К теме Трамп выступает против внедрения масочного режима в США

С начала пандемии в США обнаружили более 4,9 миллиона больных коронавирусом. Из них более 159 тысяч умерли.

США уже длительное время находится на первом месте в мире по количеству больных и жертв COVID-19.

Эксперты из Университета Вашингтона считают, что к 1 декабря от COVID-19 в США могут умереть около 300 тысяч человек. Впрочем, 70 тысяч жизней можно спасти, если люди будут придерживаться масочного режима.

Отметим, что ношение масок – чувствительная тема в США, которая часто приводит к спорам и дракам в магазинах и на городских улицах.

Граждане разошлись на два лагеря. Одни доказывают, что маски являются самым лучшим способом в борьбе с распространением коронавируса. Зато другая часть людей убеждена, что общенациональное требование носить маски – это нарушение индивидуальных прав человека.

Сам же Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения масочного режима в стране.