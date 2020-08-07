В США антирекорд смертности от COVID-19 – 2 тысячи смертей только за одни сутки
В США в течение суток зарегистрировали 2 тысячи смертей среди пациентов с коронавирусом. Это самый высокий показатель смертности за последние 3 месяца.
За последние сутки на территории США COVID-19 обнаружили у 58 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.
К теме Трамп выступает против внедрения масочного режима в США
С начала пандемии в США обнаружили более 4,9 миллиона больных коронавирусом. Из них более 159 тысяч умерли.
США уже длительное время находится на первом месте в мире по количеству больных и жертв COVID-19.
Эксперты из Университета Вашингтона считают, что к 1 декабря от COVID-19 в США могут умереть около 300 тысяч человек. Впрочем, 70 тысяч жизней можно спасти, если люди будут придерживаться масочного режима.
Отметим, что ношение масок – чувствительная тема в США, которая часто приводит к спорам и дракам в магазинах и на городских улицах.
Граждане разошлись на два лагеря. Одни доказывают, что маски являются самым лучшим способом в борьбе с распространением коронавируса. Зато другая часть людей убеждена, что общенациональное требование носить маски – это нарушение индивидуальных прав человека.
Сам же Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения масочного режима в стране.