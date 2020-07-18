На протяжении всей пандемии коронавируса Дональд Трамп неохотно призывал американцев носить маски. Зато самого президента Америки видели в маске только один раз.

Ношение масок – больная тема в США, которая часто приводит к спорам и дракам в магазинах и на городских улицах, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Fox News.

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Проблема в том, что одна часть людей утверждает, что маски являются самым лучшим способом в борьбе с распространением коронавируса. Зато другая часть людей убеждена, что общенациональное требование носить маски – это нарушение индивидуальных прав человека.

Зато Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения масочного режима в стране.

Нет, я хочу, чтобы люди имели определенную свободу, и я не верю в это (действенность масочного режима – ред.),

– заявил Трамп.

Впрочем, еще 14 июля президент США призвал людей носить маски, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса в США

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 18 июля в США подтвердили свыше 3 миллиона 648 тысяч подтвержденных случаев заражения и почти 140 000 смертей во время течения болезни.