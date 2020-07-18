Впродовж усієї пандемії коронавірусу Дональд Трамп неохоче закликав американців носити маски. Натомість самого президента Америки бачили в масці лише один раз.

Носіння масок – чутлива тема у США, яка часто призводить до суперечок та бійок у магазинах та на міських вулицях, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Fox News.

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Проблема у тому, що одна частина людей стверджує, що маски є найкращим способом у боротьбі з поширенням коронавірусу. Натомість інша частина людей переконана, що загальнонаціональна вимога носити маски – це порушення індивідуальних прав людини.

Натомість Трамп заявив, що не розглядає можливість запровадження маскового режиму в країні.

Ні, я хочу, щоб люди мали певну свободу, і я не вірю в це (дієвість маскового режиму – ред.),

– заявив Трамп.

Втім, ще 14 липня президент США закликав людей носити маски, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції.

Поширення коронавірусу у США

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса, станом на 18 липня у США підтвердили понад 3 мільйони 648 тисяч підтверджених випадків зараження та майже 140 000 смертей під час перебігу хвороби.