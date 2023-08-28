Україна, попри воєнний стан, готується до нового навчального року в садочках, школах та вищих навчальних закладах. Міністерство науки та освіти України раніше рекомендувало навчальним закладам у поточному році по максимуму організувати навчання в очному режимі, для цього освітні установи мають бути обладнані бомбосховищами.

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Довідки в школу

Водночас незалежно від форми навчання – онлайн чи офлайн – обов'язковим для допуску дітей до навчального процесу залишається надання медичних довідок.

Кожного року в кінці літа в Україні спостерігається одна і та ж картина і цей рік не виняток – тисячі українців переймаються отриманням медичних довідок для того, щоб відправити дітей на навчання. Багато людей стикаються з цим вперше й елементарно не знають, куди звертатись та що робити. Ключова мета Helsi – спрощувати доступ до медицини. Так було під час пандемії COVID-19, коли ми надали українцям чіткий алгоритм дій для вакцинації, що допомогло організувати та пришвидшити цей процес, так ми намагаємось допомагати й в питанні отримання обов'язкових медичних довідок для школи,

– прокоментував CEO Helsi Євген Донець.

Тепер, щоб отримати довідку, не треба дізнаватись інформацію в інтернеті, у знайомих чи звертатись до лікарні за консультацією. Всі необхідні дані про форму довідок та чіткий покроковий алгоритм їх отримання є у застосунку Helsi, який доступний з телефону чи будь-якого іншого девайса.

Як скористатися сервісом для отримання довідок у школу

Щоб легко оформити довідку у Helsi, необхідно зайти у застосунок Helsi та обрати "Сервіси", далі розділи "Довідки та профілактика".

На екрані з'явиться список медичних довідок, які на сьогодні надають медичні заклади України, а саме:

№ 086-1/о – для садочка та школи;

№ 086-о – для ВНЗ;

№ 028/о – для басейну;

№ 083/о – для водіїв;

№ 1-ОМК – для особистої медичної книжки.

Вибравши потрібний вид довідки, користувач може переглянути, які документи, консультації лікарів та аналізи необхідні для її отримання. Після цього прямо з додатка можна записатись на прийом до профільних лікарів на зручний час.

Результати медоглядів, аналізи та довідки можна зберігати в розділі "Медичні документи" в застосунку та за необхідності дати доступ лікарю, роздрукувати чи переслати.

Згодом в Helsi буде доданий алгоритм, який дозволить отримувати довідки у пришвидшеному режимі. У додаток додадуть перелік приватних лікарень, які надають комплексну послугу проходження медогляду та здачі аналізів для отримання довідок в одному місці "під ключ".