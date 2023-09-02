Терміном "пивні окуляри" (beer goggles) називають явище, у якому вживання алкоголю робить фізично непривабливих людей красивими. Його запровадили американські студенти у 1980 роках. Однак зв'язок між алкогольним сп'янінням та фізичним потягом глибоко не вивчався.

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Нове дослідження алкоголю

Наразі вчені з університету Піттсбурга провели нове дослідження на цю тему. Крім відповідності вимогам, кожному потенційному випробуваному потрібно було привести з собою друга, з яким вони раніше випивали і який теж був би не проти взяти участь у дослідженні. Всього набрали 36 чоловіків – 18 пар. Усім було від 21 до 28 років. Вони мали пити не менше одного дня на тиждень і підтвердити, що можуть випити щонайменше три порції напою за 30 хвилин.

Для "чистоти експерименту" на першому етапі чоловіки випили горілку з журавлинним соком, щоб підвищити вміст алкоголю в крові до 0,08% (максимально дозволений показник для водіння в Британії та деяких американських штатах). На другому етапі був лише безалкогольний напій. Після цього чоловіки оцінили привабливість людей, яких вони бачили на фотографіях та у відеороликах. Потім учасників попросили обрати, з ким із цих людей вони найбільше хотіли б поспілкуватись особисто.

Люди не стають привабливішими від алкоголю

Виявилося, що алкоголь ніяк не вплинув на сприйняття привабливості оточуючих. Але він робив учасників сміливішими. У тих, хто випив, було в 1,71 раза більше шансів обрати одного з чотирьох своїх найпривабливіших кандидатів для потенційної зустрічі в п'яному вигляді – порівняно з тим, коли вони були тверезими.

Минули дослідження показали, що люди хочуть взаємодіяти з більш привабливими чоловіками та жінкам. Однак необхідність спілкуватися з тим, хто тобі подобається, підсилює хвилювання, тривогу і може призвести до соціального відчуження. Бажання налагодити зв'язки конфліктує зі страхом зіштовхнутися із відмовою.

Це дослідження передбачає, що один з аспектів "пивних окулярів" – перспектива того, що можна справді зустрітися, фліртувати чи, можливо, вступити в інтимні відносини. У цьому сенсі поняття "пивні окуляри" починає перетікати у сусідній із ним термін "п'яна хоробрість".