Користь спорту для дітей

Якщо пропонувати малюкові варіанти фізичного навантаження, які відповідають його віку та викликають інтерес, активність приноситиме лише користь.

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Ось у чому вона полягає:

здоровий ріст та своєчасний розвиток;

зміцнення м'язів;

профілактика захворювань, що виникають у дорослому віці, наприклад, цукрового діабету другого типу;

формування звички вести активний спосіб життя;

підтримка здорової маси тіла;

підвищення психологічної стійкості та навичок емоційного регулювання;

налагодження соціальних контактів з однолітками;

формування сталої самооцінки.

Найкращі 5 видів фізичної активності для найменших

Плавання. Такий вид фізичного навантаження допомагає зміцнити м'язи, сформувати правильну поставу і найчастіше подобається дітям. Дослідження показують, що плавання для дітей віком від 3 до 5 років допомагає їм простіше адаптуватися до школи у майбутньому.

Танці. Покращують координацію, піднімають настрій та будуть гарним варіантом кардіонавантаження.

Рухливі ігри з м'ячем. Кидати, ловити та бити по м'ячу корисно для розвитку координації та м'язової сили в руках та ногах. Ігри у команді допомагають дитині вибудовувати комунікацію з однолітками.

Біг. Цей варіант фізичної активності "впровадити" у життя дитини найпростіше. Біг – невіддільна складова більшої частини рухливих ігор та повсякденних занять малюка. У такому ранньому віці не йдеться про кроси та марафони.

Катання на триколісному велосипеді. Це варіант кардіонавантаження для найменших. Дитині до п'яти років може бути важко навчитися їздити двоколісним велосипедом, три колеса забезпечать більшу стійкість. Це знизить ризик травм.

У цьому віці найкращий варіант – вільні, неструктуровані види фізичної активності. Маленьким дітям важко та нецікаво довго концентрувати увагу, їм складно запам'ятовувати правила та вчити певні рухи.