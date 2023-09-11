Польза спорта для детей

Если предлагать ребенку варианты физической нагрузки, которые соответствуют его возрасту и вызывают интерес, активность будет приносить только пользу.

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Вот в чем она состоит:

здоровый рост и своевременное развитие;

укрепление мышц;

профилактика заболеваний, возникающих во взрослом возрасте, например сахарного диабета второго типа;

формирование привычки вести активный образ жизни;

поддержание здоровой массы тела;

повышение психологической стойкости и навыков эмоционального регулирования;

налаживание социальных контактов со сверстниками;

формирование устойчивой самооценки.

Лучшие 5 видов физической активности для самых маленьких

Плавание. Такой вид физической нагрузки помогает укрепить мышцы, сформировать правильную осанку и чаще всего нравится детям. Исследования показывают, что плавание для детей от 3 до 5 лет помогает им проще адаптироваться к школе в будущем.

Танцы. Улучшают координацию, поднимают настроение и будут хорошим вариантом кардионагрузки.

Подвижные игры с мячом. Бросать, ловить и бить по мячу полезно для развития координации и мышечной силы в руках и ногах. Игры в команде помогают ребенку выстраивать коммуникацию со сверстниками.

Бег. Этот вариант физической активности "внедрить" в жизнь ребенка проще всего. Бег – неотделимая составляющая большей части подвижных игр и повседневных занятий малыша. В таком раннем возрасте речь не идет о кроссе и марафонах.

Катание на трехколесном велосипеде. Это вариант кардионагрузки для самых маленьких. Ребенку до пяти лет может быть трудно научиться ездить двухколесным велосипедом, три колеса обеспечат большую стойкость. Это снизит риск травм.

В этом возрасте лучший вариант – свободные, неструктурированные виды физической активности. Маленьким детям сложно и неинтересно долго концентрировать внимание, им сложно запоминать правила и учить определенные движения.