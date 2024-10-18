Білий колір спермі надає секрет передміхурової залози, який включає ферменти, лимонну кислоту, ліпіди та кислу фосфатазу. Під час кожної еякуляції з яєчок виходять сперматозоїди, і чим їх більше, тим густішою стає сперма, пише Mayo Clinic.

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Безпечні зміни кольору сперми

Жовтуватий відтінок сперми може з'являтися з багатьох причин, включаючи безпечні. З віком у чоловіків сперма може ставати жовтішою. Також на колір впливають продукти, такі як куркума, цибуля, часник та спаржа. Після виведення цих продуктів з організму колір сперми повертається до звичного. Медикаменти можуть також впливати на колір.

Іноді сперма може проходити через уретру, і залишки сечі в уретрі під час еякуляції можуть надати їй жовтуватий відтінок. Нікотин також здатен фарбувати сперму в жовтуватий колір.

Червоні або коричневі відтінки сперми, ймовірно, викликані розривом маленької кровоносної судини і зазвичай не потребують занепокоєння. Якщо колір не нормалізується протягом кількох днів, зверніться до лікаря.

Небезпечні зміни кольору сперми

Зміна кольору сперми може бути сигналом захворювань.