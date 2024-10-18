Белый цвет сперме придает секрет предстательной железы, который включает ферменты, лимонную кислоту, липиды и кислую фосфатазу. Во время каждой эякуляции из яичек выходят сперматозоиды, и чем их больше, тем гуще становится сперма, пишет Mayo Clinic.
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Безопасные изменения цвета спермы
Желтоватый оттенок спермы может появляться по многим причинам, включая безопасные. С возрастом у мужчин сперма может становиться желтее. Также на цвет влияют продукты, такие как куркума, лук, чеснок и спаржа. После выведения этих продуктов из организма цвет спермы возвращается к привычному. Медикаменты могут также влиять на цвет.
Иногда сперма может проходить через уретру, и остатки мочи в уретре во время эякуляции могут придать ей желтоватый оттенок. Никотин также способен окрашивать сперму в желтоватый цвет.
Красные или коричневые оттенки спермы, вероятно, вызваны разрывом маленького кровеносного сосуда и обычно не требуют беспокойства. Если цвет не нормализуется в течение нескольких дней, обратитесь к врачу.
Опасные изменения цвета спермы
Изменение цвета спермы может быть сигналом заболеваний.
- Желтуха возникает при накоплении в организме билирубина, который окрашивает сперму в желтый из-за быстрого распада клеток крови или проблем с печенью, такие как гепатит.
- Инфекции могут вызывать желтоватый или зеленоватый цвет спермы из-за бактерий в предстательной железе, вызывающих воспаление (простатит).
- Лейкоцитоспермия – состояние, при котором увеличивается количество лейкоцитов в сперме, тоже может влиять на цвет.
- Инфекции, передающиеся половым путем, такие как хламидиоз, герпес и гонорея, могут придать сперме желтовато-зеленый оттенок.