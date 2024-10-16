Когда мозг посылает соответствующие сигналы к половым органам мужчины, кровь наполняет пещеристые тела пениса – лабиринт кровеносных сосудов, напоминающий губку, пишет ISSM. Благодаря работе клапанов кровь будто попадает в ловушку и не может некоторое время выйти обратно – так возникает эрекция.

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Как действуют эрекционные кольца

Если мужчина хочет продлить или усилить эрекцию, он может воспользоваться эрекционными кольцами – устройством, надевающимся на основание полового члена и задерживающим кровь в нем. Эрекционные кольца подходят как для секса с партнером, так и для мастурбации. Их могут использовать мужчины с эректильной дисфункцией – как самостоятельно, так и вместе с вакуумной помпой для члена.

Однако, вопреки распространенному мнению, это устройство предназначено не только для мужчин с эректильной дисфункцией, но и для тех, кто не имеет никаких проблем с эрекцией, а просто хочет попробовать что-то новое в сексе.

Эрекционные кольца могут быть сделаны из разных материалов:

силикона;

резины;

металла;

искусственной или натуральной кожи.

При этом металлическими эрекционными кольцами пользоваться не стоит – их невозможно будет быстро снять в случае экстренной необходимости. На рынке секс-игрушек можно найти эрекционные кольца с усиками, пупырышками, вибрацией, электростимуляцией и даже возможностью удаленного контроля.

Как пользоваться эрекционными кольцами

Инструкция по использованию:

выберите эрекционное кольцо соответствующего размера – оно должно плотно прилегать, но не вызывать дискомфорт; наденьте кольцо на основание полового члена и/или мошонки – для облегчения процесса можно использовать лубрикант; после использования осторожно снимите кольцо; не забудьте очистить кольцо после использования, следуя рекомендациям производителя.

Эрекционные кольца безопасны при правильном использовании, но есть несколько вещей, о которых следует помнить: