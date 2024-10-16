Когда мозг посылает соответствующие сигналы к половым органам мужчины, кровь наполняет пещеристые тела пениса – лабиринт кровеносных сосудов, напоминающий губку, пишет ISSM. Благодаря работе клапанов кровь будто попадает в ловушку и не может некоторое время выйти обратно – так возникает эрекция.

Такой на тему Почему одни люди кажутся нам сексуальными, а другие – нет

Как действуют эрекционные кольца

Если мужчина хочет продлить или усилить эрекцию, он может воспользоваться эрекционными кольцами – устройством, надевающимся на основание полового члена и задерживающим кровь в нем. Эрекционные кольца подходят как для секса с партнером, так и для мастурбации. Их могут использовать мужчины с эректильной дисфункцией – как самостоятельно, так и вместе с вакуумной помпой для члена.

Однако, вопреки распространенному мнению, это устройство предназначено не только для мужчин с эректильной дисфункцией, но и для тех, кто не имеет никаких проблем с эрекцией, а просто хочет попробовать что-то новое в сексе.

Эрекционные кольца могут быть сделаны из разных материалов:

  • силикона;
  • резины;
  • металла;
  • искусственной или натуральной кожи.

При этом металлическими эрекционными кольцами пользоваться не стоит – их невозможно будет быстро снять в случае экстренной необходимости. На рынке секс-игрушек можно найти эрекционные кольца с усиками, пупырышками, вибрацией, электростимуляцией и даже возможностью удаленного контроля.

Как пользоваться эрекционными кольцами

Инструкция по использованию:

  1. выберите эрекционное кольцо соответствующего размера – оно должно плотно прилегать, но не вызывать дискомфорт;
  2. наденьте кольцо на основание полового члена и/или мошонки – для облегчения процесса можно использовать лубрикант;
  3. после использования осторожно снимите кольцо;
  4. не забудьте очистить кольцо после использования, следуя рекомендациям производителя.

Эрекционные кольца безопасны при правильном использовании, но есть несколько вещей, о которых следует помнить:

  • большинство производителей предупреждает о недопустимости ношения кольца более 30 минут – если кольцо будет оставаться на пенисе слишком долго, это может привести к серьезному нарушению кровообращения, кислородного голодания тканей и даже некроза;
  • кольцо следует немедленно снять, если вы чувствуете боль, холод или онемение в половых органах, а также если вы заметили посинение;
  • застрявшее кольцо нужно разрезать или, если это невозможно, срочно обратиться за медицинской помощью.