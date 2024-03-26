У мережі поширюють інформацію, нібито у Полтавській області не знищують кліщів через те, що більшість працівників мобілізували до ЗСУ. Крім того, існує проблема з наданням медичної допомоги – аналіз кліщів та лікування хвороби Лайма (бореліозу) у регіоні практично не здійснюють.

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Хвороба Лайма в Полтавській області

У Полтавській області справді фіксується зростання випадків захворювання на хворобу Лайма – одне з інфекційних захворювань, котрі переносять кліщі. Так, у 2023 році в Україні зафіксовано майже 5 тисяч випадків хвороби Лайма – близько 12 випадків на 100 тисяч населення. Захворюваність у Полтавській області (36,97 на 100 тисяч населення) найвища в Україні.

У 2023 році в області зареєстрували 497 випадків хвороби Лайма, натомість у 2022 році було зареєстровано 367 випадків, це 26 випадків на 100 тисяч населення. Загалом тенденція до зростання кількості зафіксованих випадків спостерігається по всій Україні. У 2022 році в країні було зареєстровано 3 875 випадків (9,3 випадку на 100 тисяч населення).

Крім того, на Полтавщині визначили райони, де є природні осередки захворювань, збудники яких передають кліщі. Комах, які переносять збудника хвороби Лайма, виявляли у кожному районі області. Рідше трапляється кліщовий вірусний енцефаліт.

Територіями ризику стосовно переносників цієї хвороби є Миргородський та Полтавський райони, а також місто Полтава. Носіями збудника кримської геморагічної гарячки, спричиненої вірусом Конго, є кліщі у Полтавському та Лохвицькому районах.

Які хвороби поширюють кліщі

Кліщі можуть переносити багато хвороб, та не всі комахи є носіями збудників захворювань. В Україні найбільш поширеними є кліщовий вірусний енцефаліт та хвороба Лайма.

Енцефаліт – це запалення головного мозку, що як наслідок, може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Вірус енцефаліту найчастіше передається людині через укус кліща, рідше – через вживання в їжу сирого молока кіз і корів, які теж можуть бути носіями вірусу. Найкращим захистом від кліщового енцефаліту є завчасна вакцинація, особливо для тих, хто часто перебуває на природі –лікарів, військових, туристів, рибалок тощо.

Борелії – це бактерії, які під час укусу потрапляють в тіло людини й можуть стати причиною хвороби Лайма. Першим проявом хвороби може бути почервоніння на місці укусу, головний біль, ломота у всьому тілі та млявість. Однак частина випадків проходять безсимптомно та без видимих ознак. Тому важливо звернутися до лікаря та пройти профілактичний курс антибіотиків. Вакцини від хвороби Лайма для людей немає.

Профілактика цих хвороб

Немає підстав стверджувати, що ріст захворюваності спричинений мобілізацією працівників. Загалом невідомо, про яких саме працівників йдеться. Так, обробка парків та скверів не є обов’язковою, подібне рішення приймає місцева влада.

Наприклад, у Львові цим займається КП "Профілактична дезінфекція" в рамках угоди з Управлінням екології Львівської міської ради, у Кременчуці – КП "Благоустрій Кременчука". Як правило, для проведення обробки наймають підрядну організацію.

Неправдивим є і твердження про те, що аналіз та лікування хвороби Лайма в регіоні практично не проводиться. У травні 2023 року до травмпункту відділення екстреної меддопомоги першої лікарні Полтави зі скаргами на укуси кліщів в середньому щодня зверталося п’ятеро людей, каже Володимир Рошко, в.о завідувача відділення екстреної меддопомоги 1-ї лікарні Полтави.

Як правило це укуси, які потребують видалення стороннього тіла кліща. Інколи це буває, коли вже люди самі пробували діставати цих кліщів. І, як правило, це безрезультатно або невміло. І звертаються тоді, коли вже є деякі ускладнення від укусу кліщів – набряк, запалення. Бажано не займатися самовидаленням. Все-таки дуже часто це закінчується тим, що частинку якусь видалять, а частинка залишається, і потім починаються неприємності,

– попередив лікар.

Після отримання першої допомоги пацієнтам потрібно пройти профілактичний курс антибіотиків, для уникнення розвитку ускладнень та переходу хвороби у хронічну форму. Рецепт для їхнього отримання виписує сімейний лікар, самі ліки можна знайти в аптеках, лабораторії також пропонують здати аналіз на антитіла до хвороби Лайма.

Він необхідний для оцінки динаміки лікування та як правило проводиться через декілька тижнів після укусу. Тож допомога та лікування при укусі кліща є доступними для жителів Полтави та інших міст України.