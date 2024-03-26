В сети распространяют информацию, якобы в Полтавской области не уничтожают клещей из-за того, что большинство работников мобилизовали в ВСУ. Кроме того, существует проблема с оказанием медицинской помощи – анализ клещей и лечение болезни Лайма (боррелиоза) в регионе практически не осуществляют.

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Болезнь Лайма в Полтавской области

В Полтавской области действительно фиксируется рост случаев заболевания болезнью Лайма – одно из инфекционных заболеваний, которые переносят клещи. Так, в 2023 году в Украине зафиксировано почти 5 тысяч случаев болезни Лайма – около 12 случаев на 100 тысяч населения. Заболеваемость в Полтавской области (36,97 на 100 тысяч населения) самая высокая в Украине.

В 2023 году в области зарегистрировали 497 случаев болезни Лайма, зато в 2022 году было зарегистрировано 367 случаев, это 26 случаев на 100 тысяч населения. В целом тенденция к росту количества зафиксированных случаев наблюдается по всей Украине. В 2022 году в стране было зарегистрировано 3 875 случаев (9,3 случая на 100 тысяч населения).

Кроме того, на Полтавщине определили районы, где есть природные очаги заболеваний, возбудители которых передают клещи. Насекомых, которые переносят возбудителя болезни Лайма, обнаруживали в каждом районе области. Реже случается клещевой вирусный энцефалит.

Территориями риска относительно переносчиков этой болезни является Миргородский и Полтавский районы, а также город Полтава. Носителями возбудителя крымской геморрагической лихорадки, вызванной вирусом Конго, являются клещи в Полтавском и Лохвицком районах.

Какие болезни распространяют клещи

Клещи могут переносить много болезней, и не все насекомые являются носителями возбудителей заболеваний. В Украине наиболее распространенными являются клещевой вирусный энцефалит и болезнь Лайма.

Энцефалит – это воспаление головного мозга, что как следствие, может привести к параличу и смерти пациента. Вирус энцефалита чаще всего передается человеку через укус клеща, реже – через употребление в пищу сырого молока коз и коров, которые тоже могут быть носителями вируса. Лучшей защитой от клещевого энцефалита является заблаговременная вакцинация, особенно для тех, кто часто находится на природе –врачей, военных, туристов, рыбаков и тому подобное.

Боррелии – это бактерии, которые во время укуса попадают в тело человека и могут стать причиной болезни Лайма. Первым проявлением болезни может быть покраснение на месте укуса, головная боль, ломота во всем теле и вялость. Однако часть случаев проходят бессимптомно и без видимых признаков. Поэтому важно обратиться к врачу и пройти профилактический курс антибиотиков. Вакцины от болезни Лайма для людей нет.

Профилактика этих болезней

Нет оснований утверждать, что рост заболеваемости вызван мобилизацией работников. В общем неизвестно, о каких именно работниках идет речь. Так, обработка парков и скверов не является обязательной, подобное решение принимает местная власть.

Например, во Львове этим занимается КП "Профилактическая дезинфекция" в рамках соглашения с Управлением экологии Львовского городского совета, в Кременчуге – КП "Благоустройство Кременчуга". Как правило, для проведения обработки нанимают подрядную организацию.

Неправдивым является и утверждение о том, что анализ и лечение болезни Лайма в регионе практически не проводится. В мае 2023 года в травмпункт отделения экстренной медпомощи первой больницы Полтавы с жалобами на укусы клещей в среднем ежедневно обращалось пять человек, говорит Владимир Рошко, и.о. заведующего отделением экстренной медпомощи 1-й больницы Полтавы.

Как правило это укусы, которые требуют удаления инородного тела клеща. Иногда это бывает, когда уже люди сами пробовали доставать этих клещей. И, как правило, это безрезультатно или неумело. И обращаются тогда, когда уже есть некоторые осложнения от укуса клещей – отек, воспаление. Желательно не заниматься самоудалением. Все-таки очень часто это заканчивается тем, что частичку какую-то удалят, а частичка остается, и потом начинаются неприятности,

– предупредил врач.

После получения первой помощи пациентам нужно пройти профилактический курс антибиотиков, во избежание развития осложнений и перехода болезни в хроническую форму. Рецепт для их получения выписывает семейный врач, сами лекарства можно найти в аптеках, лаборатории также предлагают сдать анализ на антитела к болезни Лайма.

Он необходим для оценки динамики лечения и как правило проводится через несколько недель после укуса. Поэтому помощь и лечение при укусе клеща доступны для жителей Полтавы и других городов Украины.