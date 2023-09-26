Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зазначають, що спалахи холери було виявлено в 44 країнах. Зокрема, найчастіше інфекцію виявляли в Афганістані, Камеруні, Демократичній Республіці Конго, Малаві, Нігерії, Сомалі та Сирії.

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Такій тенденції сприяють конфлікти, зміна клімату, недостатні інвестиції в розвиток країн, а також міграція через вразливі території.

Скасування обмежень, пов'язаних із коронавірусною хворобою зі скороченням заходів із профілактики та контролю інфекцій, а також зменшення фінансування на довідку про спалахи, впливає також на інші захворювання, зокрема з холерою,

– резюмують у ВООЗ.

Холера – що це? Холера – це гостра інфекція, яка найчастіше передається через вживання заражених продуктів і води. Симптоми холери включають діарею, м'язові судоми, різку зміну зовнішності (западання очей, посиніння губ і вушних раковин), холодну шкіру за нормальної або зниженої температури тіла, задишку і різку слабкість.

За даними фахівців організації, рівень смертності від холери становить 0,5%, що призвело до 2 349 випадків смерті. Водночас наразі все ще не вистачає даних про інфекцію.

У ВООЗ прогнозують, що щороку може ставатись від 1,3 до 4 мільйонів випадків захворювання і до 143 тисяч смертей.