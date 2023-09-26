Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Отмечают, что вспышки холеры были обнаружены в 44 странах. В частности, чаще всего инфекцию выявляли в Афганистане, Камеруне, Демократической Республике Конго, Малави, Нигерии, Сомали и Сирии.

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Такой тенденции способствуют конфликты, изменение климата, недостаточные инвестиции в развитие стран, а также миграция через уязвимые территории.

Отмена ограничений, связанных с коронавирусной болезнью с сокращением мер по профилактике и контролю инфекций, а также уменьшение финансирования на справку о вспышках, влияет также на другие заболевания, в частности с холерой,

– резюмируют в ВОЗ.

Холера – что это? Холера – это острая инфекция, которая часто передается через употребление зараженных продуктов и воды. Симптомы холеры включают диарею, мышечные судороги, резкое изменение внешности (западение глаз, посинение губ и ушных раковин), холодную кожу при нормальной или пониженной температуре тела, одышку и резкую слабость.

По данным специалистов организации, уровень смертности от холеры составляет 0,5%, что привело к 2349 случаям смерти. Вместе с тем, пока все еще не хватает данных об инфекции.

В ВОЗ прогнозируют, что ежегодно может происходить от 1,3 до 4 миллионов случаев заболевания и до 143 тысяч смертей.