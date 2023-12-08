Скільки людей загалом заразилося

Кузін нагадав, що спалах гепатиту на Вінниччині почався у жовтні 2023 року. Загалом лабораторно підтвердили понад 330 випадків інфікуванння. Наразі на лікуванні перебувають 30 пацієнтів. Окрім того, виписали вже 267 людей.

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Спалах завершується: кількість як госпіталізованих, так і нових випадків, на Вінниччині зменшується, що підтверджує ефективність протиепідемічних заходів та відсутність постійного джерела інфікування,

– наголосив Кузін.

Деталі про спалах

У МОЗ нагадали, що надзвичайну ситуацію на Вінниччині оголосили 31 жовтня. Розпочали низку перевірок. Вдалося встановити два фактори, які вказують на причину спалаху:

безсимптомний перебіг захворювання серед працівників ринку та виробництва продуктів.

перевищення за бактеріологічними показниками у 30% проб води.

У МОЗ наголосили, що довелося посилити дезінфекцію водопровідних мереж. Окрім того, продовжується робота щодо корегування технологічних регламентів.

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