Хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші – проходять лікування амбулаторно.
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Гепатит на Київщині
ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ України" проінформувала ГУ Держпродспоживслужби в Києві та Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) про випадки захворювання,
– йдеться у повідомленні.
Наразі розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.
Шляхи інфікування гепатитом А
- фекально-оральний:
- вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;
- недотримання правил особистої гігієни;
- у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;
- деякі види сексуальних стосунків.
Найбільш розповсюджені симптоми
- виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;
- підвищення температури тіла;
- втрата апетиту;
- діарея;
- блювота;
- неприємні відчуття в животі;
- важкість у правому підребер’ї;
- потемніння сечі;
- жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.
В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, проте існують дві зареєстровані інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А. Вони дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них – комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту: А і В.