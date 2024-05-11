Больные обратились за медицинской помощью, часть из них находится на лечении в медицинских учреждениях города, другие – проходят лечение амбулаторно.

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Гепатит на Киевщине

ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ Украины" проинформировала ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) о случаях заболевания,
– говорится в сообщении.

Сейчас начато эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры для недопущения распространения заболевания.

Вирусный гепатит А – заболевание печени вирусного происхождения, что может иметь как легкое, так и тяжелое течение.

Пути инфицирования гепатитом А

  • фекально-оральный:
  • употребление загрязненной воды или пищи, что могут содержать фекалии инфицированных людей;
  • несоблюдение правил личной гигиены;
  • в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи;
  • некоторые виды сексуальных отношений.

Наиболее распространенные симптомы

  • выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
  • повышение температуры тела;
  • потеря аппетита;
  • диарея;
  • рвота;
  • неприятные ощущения в животе;
  • тяжесть в правом подреберье;
  • потемнение мочи;
  • желтуха (пожелтение склер и кожи) – бывает у 70% взрослых людей.

В Украине прививка от гепатита А не входит в календарь рутинных прививок, однако существуют две зарегистрированные инактивированные (неживые) вакцины от гепатита А. Они разрешены к использованию у детей в возрасте от одного года. Курс прививок состоит из двух доз с интервалом в 6 месяцев. Одна из них – комбинированная вакцина, которая защищает от двух штаммов вируса гепатита: А и В.