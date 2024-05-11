Пищевое отравление – острое заболевание, которое возникает в результате употребления "испорченных" продуктов или напитков. Причиной обычно являются микроорганизмы или их токсины.

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Симптомы пищевого отравления

Попадая в организм человека, токсины вызывают ряд неприятных симптомов:

тошноту;

рвота;

диарею;

боль в животе, спазмы;

повышение температуры;

озноб;

сильную слабость.

Пищевое отравление часто возникает вследствие неправильного приготовления и хранения продуктов. Если речь идет о пикнике на природе, такая проблема становится особенно актуальной. На жаре без холодильника у продуктов риск испортиться гораздо выше. Влажность и тепло – лучшая среда для размножения и активной жизнедеятельности бактерий.

В каких ситуациях возможность получить пищевое отравление выше

Неполное приготовление пищи, недостаточная термическая обработка. Неправильное хранение продуктов, скоропортящихся – мяса, рыбы, соусов, молочных продуктов. Нарушение "техники безопасности" при приготовлении пищи – недостаточно тщательное мытье рук или совместное хранение разных групп продуктов, например мяса и овощей. Употребление продуктов после окончания срока годности.

Качество мяса и термическая обработка

Важно внимательно относиться к выбору мяса и рыбы. Обращайте внимание на цвет, запах, текстуру продукта. Не стоит рисковать, если возникают сомнения. До того, как мясо будет приготовлено, оно должно храниться в холодильнике. После приготовления – тоже.

Чтобы защититься от пищевого отравления, выбирайте вариант приготовления с полной прожаркой или длительной термической обработкой.

Соусы

Обратите внимание: срок хранения у самодельных соусов меньше, чем у тех, что были куплены в магазине и хранились в герметичной упаковке. Тщательно следите за сроком годности ингредиентов, которые используете для приготовления соуса, он должен быть написан на упаковке.

Мытье рук

Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи и перед тем, как начинать трапезу. На коже рук живет множество бактерий, часть из которых может стать причиной пищевого отравления. Мыть их с помощью мыла и проточной воды мы можем значительно снизить риски получения инфекции.

Хранение