Пищевое отравление – острое заболевание, которое возникает в результате употребления "испорченных" продуктов или напитков. Причиной обычно являются микроорганизмы или их токсины.
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Симптомы пищевого отравления
Попадая в организм человека, токсины вызывают ряд неприятных симптомов:
- тошноту;
- рвота;
- диарею;
- боль в животе, спазмы;
- повышение температуры;
- озноб;
- сильную слабость.
Пищевое отравление часто возникает вследствие неправильного приготовления и хранения продуктов. Если речь идет о пикнике на природе, такая проблема становится особенно актуальной. На жаре без холодильника у продуктов риск испортиться гораздо выше. Влажность и тепло – лучшая среда для размножения и активной жизнедеятельности бактерий.
В каких ситуациях возможность получить пищевое отравление выше
- Неполное приготовление пищи, недостаточная термическая обработка.
- Неправильное хранение продуктов, скоропортящихся – мяса, рыбы, соусов, молочных продуктов.
- Нарушение "техники безопасности" при приготовлении пищи – недостаточно тщательное мытье рук или совместное хранение разных групп продуктов, например мяса и овощей.
- Употребление продуктов после окончания срока годности.
Качество мяса и термическая обработка
Важно внимательно относиться к выбору мяса и рыбы. Обращайте внимание на цвет, запах, текстуру продукта. Не стоит рисковать, если возникают сомнения. До того, как мясо будет приготовлено, оно должно храниться в холодильнике. После приготовления – тоже.
Чтобы защититься от пищевого отравления, выбирайте вариант приготовления с полной прожаркой или длительной термической обработкой.
Соусы
Обратите внимание: срок хранения у самодельных соусов меньше, чем у тех, что были куплены в магазине и хранились в герметичной упаковке. Тщательно следите за сроком годности ингредиентов, которые используете для приготовления соуса, он должен быть написан на упаковке.
Мытье рук
Тщательно мойте руки перед приготовлением пищи и перед тем, как начинать трапезу. На коже рук живет множество бактерий, часть из которых может стать причиной пищевого отравления. Мыть их с помощью мыла и проточной воды мы можем значительно снизить риски получения инфекции.
Хранение
- После магазина сразу отнесите продукты домой, поставьте в холодильник то, что быстро портится. Если путь до дома долгий или вам необходимо сделать другие дела, тогда есть смысл иметь в багажнике контейнер для продуктов, что быстро портятся.
- Не кладите продукты в машине на солнце – стекло усиливает солнечные лучи и нагревает их.
- Сразу после прихода домой разберите пакеты.
- Продукты могут быть вне холодильника не более двух часов и не дольше часа, если температура воздуха выше 30 градусов.
- Мясо, рыба, птица должны размораживаться в холодильнике.