Як пізній сніданок впливає на здоров'я?
Водночас зв'язок не простежувався серед молодших учасників. Про це свідчить дослідження, проведене у Великій Британії серед майже 3000 людей віком від 42 до 94 років. Результати опублікували в науковому журналі Communications Medicine, інформує 24 Канал.
Науковці з Університету Манчестера спостерігали за учасниками впродовж понад 30 років, аналізуючи їхні звички щодо харчування, сну, стану здоров'я, а також генетичні особливості.
Чому час сніданку має значення?
Дослідження показало, що з віком люди схильні:
- снідати і вечеряти пізніше;
- мати коротше "вікно" між прийомами їжі;
- зміщувати загальний режим харчування ближче до вечора.
Але головне, що пізній сніданок у літньому віці виявився пов'язаний з більш високим ризиком смерті. За 10 років спостережень у групі з раннім сніданком виживаність становила 89,5%, тоді як у тих, хто снідав пізніше – 86,7%.
Причина чи симптом?
Водночас, вчені зауважили, що пізній сніданок не є прямою причиною смерті. Ймовірніше за все, він є індикатором наявних проблем зі здоров'ям, які впливають на режим дня та апетит. Наприклад, до групи тих, хто снідає пізно, частіше входили люди з:
- постійною втомою;
- депресією чи тривожністю;
- проблемами із зубами чи яснами;
- двома і більше хронічними захворюваннями.
Також на режим харчування впливає генетична схильність до вечірнього хронотипу (люди, які природно лягають спати та встають пізніше).
Зауважте. Однією з ключових гіпотез вчених є те, що порушення сну у літньому віці призводить до пізнішого пробудження, що зсуває і перший прийом їжі. А поганий сон, у свою чергу, вже давно пов'язують з підвищеним ризиком розвитку хвороб і скороченням тривалості життя.
Харчування та довголіття: що треба знати?
Пізній сніданок і вечеря з віком збільшують ризик різних захворювань і смертності, особливо серед "сов".
За даними National Institutes of Health, сніданок для людей літнього віку має бути не лише поживним, а й різноманітним і багатим на основні поживні речовини.