Как поздний завтрак влияет на здоровье?

В то же время связь не прослеживалась среди младших участников. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Великобритании среди почти 3000 человек в возрасте от 42 до 94 лет. Результаты опубликовали в научном журнале Communications Medicine, информирует 24 Канал.

Ученые из Университета Манчестера наблюдали за участниками в течение более 30 лет, анализируя их привычки по питанию, сна, состояния здоровья, а также генетические особенности.

Почему время завтрака имеет значение?

Исследование показало, что с возрастом люди склонны:

завтракать и ужинать позже;

иметь более короткое "окно" между приемами пищи;

смещать общий режим питания ближе к вечеру.

Но главное, что поздний завтрак в пожилом возрасте оказался связан с более высоким риском смерти. За 10 лет наблюдений в группе с ранним завтраком выживаемость составляла 89,5%, тогда как у тех, кто завтракал позже – 86,7%.

Причина или симптом?

В то же время, ученые заметили, что поздний завтрак не является прямой причиной смерти. Вероятнее всего, он является индикатором имеющихся проблем со здоровьем, которые влияют на режим дня и аппетит. Например, в группу тех, кто завтракает поздно, чаще входили люди с:

постоянной усталостью;

депрессией или тревожностью;

проблемами с зубами или деснами;

двумя и более хроническими заболеваниями.

Также на режим питания влияет генетическая предрасположенность к вечернему хронотипу (люди, которые естественно ложатся спать и встают позже).

Заметьте. Одной из ключевых гипотез ученых является то, что нарушение сна в пожилом возрасте приводит к более позднему пробуждению, что сдвигает и первый прием пищи. А плохой сон, в свою очередь, уже давно связывают с повышенным риском развития болезней и сокращением продолжительности жизни.

Питание и долголетие: что надо знать?