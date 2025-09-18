Как поздний завтрак влияет на здоровье?
В то же время связь не прослеживалась среди младших участников. Об этом свидетельствует исследование, проведенное в Великобритании среди почти 3000 человек в возрасте от 42 до 94 лет. Результаты опубликовали в научном журнале Communications Medicine, информирует 24 Канал.
Ученые из Университета Манчестера наблюдали за участниками в течение более 30 лет, анализируя их привычки по питанию, сна, состояния здоровья, а также генетические особенности.
Почему время завтрака имеет значение?
Исследование показало, что с возрастом люди склонны:
- завтракать и ужинать позже;
- иметь более короткое "окно" между приемами пищи;
- смещать общий режим питания ближе к вечеру.
Но главное, что поздний завтрак в пожилом возрасте оказался связан с более высоким риском смерти. За 10 лет наблюдений в группе с ранним завтраком выживаемость составляла 89,5%, тогда как у тех, кто завтракал позже – 86,7%.
Причина или симптом?
В то же время, ученые заметили, что поздний завтрак не является прямой причиной смерти. Вероятнее всего, он является индикатором имеющихся проблем со здоровьем, которые влияют на режим дня и аппетит. Например, в группу тех, кто завтракает поздно, чаще входили люди с:
- постоянной усталостью;
- депрессией или тревожностью;
- проблемами с зубами или деснами;
- двумя и более хроническими заболеваниями.
Также на режим питания влияет генетическая предрасположенность к вечернему хронотипу (люди, которые естественно ложатся спать и встают позже).
Заметьте. Одной из ключевых гипотез ученых является то, что нарушение сна в пожилом возрасте приводит к более позднему пробуждению, что сдвигает и первый прием пищи. А плохой сон, в свою очередь, уже давно связывают с повышенным риском развития болезней и сокращением продолжительности жизни.
Питание и долголетие: что надо знать?
Поздний завтрак и ужин с возрастом увеличивают риск различных заболеваний и смертности, особенно среди "сов".
По данным National Institutes of Health, завтрак для людей пожилого возраста должен быть не только питательным, но и разнообразным и богатым на основные питательные вещества.