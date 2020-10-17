В Україні смертність від коронавірусу складає 2%, або ж навіть менше. До летальних випадків заносять також смерть зараженого коронавірусом, але не від COVID-19.

Попри те, що Міністерство охорони здоров'я не переглядало механізм підрахунку летальних випадків, смертність від коронавірусу в Україні залишається низькою. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, якщо людина померла і в неї було діагностовано коронавірусну хворобу, то вона потрапляє у статистику.

Людина потрапляє у статистику не внаслідок коронавірусної хвороби, а коли померла з коронавірусною хворобою. І в нас все одно летальність сьогодні вже менша, ніж 2%,

– зазначив головний санітарний лікар України.

Як зазначив Ляшко, смертність від COVID-19 знижується й у світі. Так, летальність у світі знизилася від 7% до 3%. Він також додав, що лікарі вже знайшли певні підходи для виведення з критичного стану хворих на коронавірусну хворобу.

Від 16 жовтня 2020 року внаслідок перебігу коронавірусної хвороби в Україні померли 109 хворих. Загалом з початку пандемії у країні зареєстрували 5 517 смертей внаслідок COVID-19.