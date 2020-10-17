В Украине смертность от коронавируса составляет 2%, или даже меньше. В летальный исход заносят также смерть зараженного коронавирусом, но не от COVID-19.

Несмотря на то, что Министерство здравоохранения не пересматривало механизм подсчета летальных случаев, смертность от коронавируса в Украине остается низкой. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, если человек умер и у него была диагностирована коронавирусная болезнь, то он попадает в статистику.

Человек попадает в статистику не вследствие коронавирусной болезни, а когда умер с коронавирусной болезнью. И у нас все равно летальность сегодня уже меньше, чем 2%,

– отметил главный санитарный врач Украины.

Как отметил Ляшко, смертность от COVID-19 снижается и в мире. Так, летальность в мире снизилась от 7% до 3%. Он также добавил, что врачи уже нашли определенные подходы для выведения из критического состояния больных коронавирусной болезнь.

С 16 октября 2020 года вследствие протекания коронавирусной болезни в Украине умерли 109 больных. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 5 517 смертей вследствие COVID-19.