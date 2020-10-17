Украина получит новые экспресс-тесты на антиген для определения коронавируса уже на следующей неделе. Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, результат можно получить до получаса и без специального оборудования.

Эти экспресс-тесты признала ВОЗ

Тесты признала ВОЗ и рекомендовала для массового использования. Об этом Ляшко сообщил интервью "Радио Свобода".

К теме Вернется ли в Украину жесткий карантин: объяснение Ляшко

Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатны для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой,

– рассказал главный санврач.

В отличие от других экспресс-тестов, у теста на антиген такая же достоверность, как и у ПЦР-теста.

Тесты на антиген, возможно, будут производить и в Украине

Отметим, что ранее Ляшко рассказал, что тесты на определение антигена будут закупаться не только из-за рубежа, есть возможность закупки от национального производителя. Сейчас он проходит сертификацию.