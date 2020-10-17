Вернется ли в Украину жесткий карантин: объяснение Ляшко
Количество больных COVID-19 стремительно растет каждый день. Однако Министерство здравоохранения сейчас справляется с обострением ситуации.
Возвращение к жестким карантинным ограничениям – "исключительно резервный момент". Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".
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По его словам, ситуация остается контролируемой даже при стремительном росте инфицированных COVID-19. Как отметил Ляшко, если количество больных будет расти и в дальнейшем, то в больницах будут перепрофилировать новые кровати.
Чтобы избежать этого, по мнению Ляшко, стоит придерживаться всех противоэпидемиологических норм и правил. Врач также отметил, что в Украине будут делать все необходимое, чтобы не останавливать развитие экономики и предотвратить коллапс системы здравоохранения.
"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", – добавил Ляшко.
Алгоритм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус / Инфографика 24 канала