Количество больных COVID-19 стремительно растет каждый день. Однако Министерство здравоохранения сейчас справляется с обострением ситуации.

Возвращение к жестким карантинным ограничениям – "исключительно резервный момент". Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода".

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По его словам, ситуация остается контролируемой даже при стремительном росте инфицированных COVID-19. Как отметил Ляшко, если количество больных будет расти и в дальнейшем, то в больницах будут перепрофилировать новые кровати.

Виктор Ляшко, врач "Сегодня мы регистрируем по 5 000 – 5 700 случаев в Украине. Впрочем, коллапса нет. Система здравоохранения справляется. Даже при росте до 10 000 больных мы будем справляться" .

Чтобы избежать этого, по мнению Ляшко, стоит придерживаться всех противоэпидемиологических норм и правил. Врач также отметил, что в Украине будут делать все необходимое, чтобы не останавливать развитие экономики и предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Справка. С начала пандемии в Украине обнаружили 287 231 случай заболевания COVID-19. От болезни умерли 5 408 человек. Зато 121 919 пациентов уже выздоровели. Подробнее о коронавирусе в Украине – читайте здесь.

"Мы понимаем, что внедрение жесткого локдауна – это уже исключительно такой резервный момент, когда нельзя будет ничего другого сделать", – добавил Ляшко.



Алгоритм оказания помощи пациентам с подозрением на коронавирус / Инфографика 24 канала