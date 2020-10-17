Кількість хворих на COVID-19 стрімко зростає кожного дня. Однак Міністерство охорони здоров'я наразі справляється із загостренням ситуації.

Повернення до жорстких карантинних обмежень – "виключно резервний момент". Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За його словами, ситуація залишається контрольованою навіть при стрімкому зростанні інфікованих на COVID-19. Як зазначив Ляшко, якщо кількість хворих зростатиме й надалі, то у лікарнях будуть перепрофільовувати нові ліжка.

Віктор Ляшко, лікар " Сьогодні ми реєструємо по 5000 – 5700 випадків в Україні. Втім, колапсу немає. Система охорони здоров'я справляється. Навіть при зростанні до 10000 хворих ми будемо справлятися".

Аби уникнути цього, на думку Ляшка, варто дотримуватися всіх протиепідеміологічних норм і правил. Лікар також зазначив, що в Україні робитимуть усе необхідне, щоб не зупиняти розвиток економіки та запобігти колапсу системи охорони здоров'я.

Довідка. Від початку пандемії в Україні виявили 287 231 випадок захворювання на COVID-19. Від хвороби померло 5 408 людей. Натомість 121 919 пацієнтів вже одужали. Детальніше про коронавірус в Україні – читайте тут.

"Ми розуміємо, що впровадження жорсткого локдауну – це вже виключно такий резервний момент, коли не можна буде нічого іншого зробити", – додав Ляшко.



Алгоритм надання допомоги пацієнтам з підозрою на коронавірус / Інфографіка 24 каналу