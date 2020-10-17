Україна отримає нові експрес-тести на антиген для визначення коронавірусу вже наступного тижня. Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, результат можна отримати до пів години і без спеціального обладанання.

Ці експрес-тести визнала ВООЗ

Тести визнала ВООЗ та рекомендувала для масового використання. Про це Ляшко повідомив інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Ми робимо все можливе, щоб найближчим часом на наступному тижні в Україні вже з'явилися ці тести, які будуть безкоштовні для людей, можуть тестуватися сімейним лікарем, мобільною бригадою,

– розповів головний санлікар.

На відміну від інших експрес-тестів, у тесту на антиген така ж достовірність, як і в ПЛР-тесту.

Тести на антиген, можливо, вироблятимуть і в Україні

Зазначимо, що раніше Ляшко розповів, що тести на визначення антигену будуть закуповуватися не лише з-за кордону, є можливість закупівлі від національного виробника. Зараз він проходить сертифікацію.