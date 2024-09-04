Результати дослідження показують, що люди, які займаються спортом переважно у вихідні дні, можуть отримати таку ж користь для здоров'я мозку та психічного щастя, як і ті, хто тренується регулярно протягом усього тижня.

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Нове дослідження фізичної активності

Команда дослідників з Китаю проаналізувала дані понад 75 тисяч учасників Біобанку Великобританії, великого дослідження, що відстежує здоров'я близько півмільйона жителів Великобританії, з яких понад 100 тисяч використовували пристрої для моніторингу активності. Середній вік учасників становив 62 роки.

Учасники надали дані про свою активність, зібрані пристроями протягом тижня, і були розділені на три категорії:

неактивні: ті, хто не виконував рекомендовані 150 хвилин помірної чи інтенсивної активності на тиждень;

регулярно активні: ті, хто відповідав рекомендаціям і займався протягом тижня;

"воїни вихідного дня": ті, хто виконував рекомендації, зосереджуючи понад 50% своєї активності в один чи два дні тижня.

Протягом восьми з половиною років дослідники відстежували здоров'я учасників, аналізуючи медичні записи, дані про госпіталізацію та смертність, щоб виявити випадки неврологічних та психологічних розладів.

Зайняття спортом на вихідних достатньо, щоб покращити здоровʼя

Після коригування даних з урахуванням віку, статі, куріння, вживання алкоголю, дієти та наявності хронічних захворювань, дослідники виявили, що "воїни вихідного дня" мали:

на 26% менший ризик розвитку деменції;

на 21% менший ризик інсульту;

на 45% менший ризик захворювання на хворобу Паркінсона;

на 40% та 37% менший ризик розвитку депресії та тривожності відповідно.

Ці показники були схожі на тих, хто вів активний спосіб життя на регулярній основі.

Захисний ефект від депресії та тривоги був однаковим для всіх вікових груп, включаючи людей віком від 65 років, у яких також спостерігалося значне зниження ризику розвитку деменції, інсульту та хвороби Паркінсона.

Дослідження також показало, що навіть якщо вихідні дні зайняті роботою або сімейними обов'язками, люди, які концентрують свої вправи в один або два дні тижня, все одно мають переваги для здоров'я.