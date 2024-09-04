Результаты исследования показывают, что люди, которые занимаются спортом преимущественно в выходные дни, могут получить такую же пользу для здоровья мозга и психического счастья, как и те, кто тренируется регулярно в течение всей недели.

Также по теме Ученые реабилитировали яйца: кому они приносят особую пользу

Новое исследование физической активности

Команда исследователей из Китая проанализировала данные более 75 тысяч участников Биобанка Великобритании, крупного исследования, отслеживающего здоровье около полумиллиона жителей Великобритании, из которых более 100 тысяч использовали устройства для мониторинга активности. Средний возраст участников составлял 62 года.

Участники предоставили данные о своей активности, собранные устройствами в течение недели, и были разделены на три категории:

неактивные: те, кто не выполнял рекомендованные 150 минут умеренной или интенсивной активности в неделю;

регулярно активные: те, кто соответствовал рекомендациям и занимался в течение недели;

"воины выходного дня": те, кто выполнял рекомендации, сосредотачивая более 50% своей активности в один или два дня недели.

В течение восьми с половиной лет исследователи отслеживали здоровье участников, анализируя медицинские записи, данные о госпитализации и смертности, чтобы выявить случаи неврологических и психологических расстройств.

Занятия спортом на выходных достаточно, чтобы улучшить здоровье

После корректировки данных с учетом возраста, пола, курения, употребления алкоголя, диеты и наличия хронических заболеваний, исследователи обнаружили, что "воины выходного дня" имели:

на 26% меньший риск развития деменции;

на 21% меньший риск инсульта;

на 45% меньший риск заболевания болезнью Паркинсона;

на 40% и 37% меньше риск развития депрессии и тревожности соответственно.

Эти показатели были похожи на тех, кто вел активный образ жизни на регулярной основе.

Защитный эффект от депрессии и тревоги был одинаковым для всех возрастных групп, включая людей в возрасте от 65 лет, у которых также наблюдалось значительное снижение риска развития деменции, инсульта и болезни Паркинсона.

Исследование также показало, что даже если выходные дни заняты работой или семейными обязанностями, люди, которые концентрируют свои упражнения в один или два дня недели, все равно имеют преимущества для здоровья.