В прошлом существовали опасения относительно потребления яиц из-за их высокого содержания холестерина, что, как предполагали некоторые эксперты, могло увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

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Споры о пользе яиц

Однако недавние научные открытия начали очищать репутацию этого продукта. Например, метаанализ, охватывающий данные из многих исследований, не нашел прямой связи между потреблением яиц и повышением риска ишемической болезни сердца или инсульта.

Подтверждение этому не нашли и в ходе более новых исследований, проведенных в США и Корее. Кроме того, было обнаружено, что яйца содержат множество нутриентов, способствующих поддержанию когнитивных способностей.

Однако, другие источники говорят о противоречивых результатах, что стимулирует продолжение исследований в этой области. На этот раз свой вклад в изучение влияния употребления яиц на умственные способности пожилых людей принесли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Новое исследование пользы яиц

В их исследовании анализировались данные почти 900 пожилых жителей Южной Калифорнии из проекта Rancho Bernardo Study. Участники старше 55 лет проходили клинический осмотр каждые четыре года, во время которого оценивались их когнитивные функции.

Также участники предоставляли информацию о своем образе жизни, состоянии здоровья и пищевых привычках, включая употребление яиц. Используя методы линейной регрессии, исследователи обнаружили, что регулярное употребление яиц у женщин связано с меньшим ухудшением речи. Эта зависимость оказалась статистически значимой даже после учета различных факторов, в частности образа жизни и состояния здоровья.

При этом диета, в которой есть яйца, не повлияла на другие когнитивные функции и не повлияла на результаты среди мужчин. Исследователи отметили отсутствие негативных последствий от употребления этого продукта для обоих полов. Учитывая это, авторы сделали вывод, что включение яиц в рацион может иметь положительное влияние на когнитивные функции в пожилом возрасте.