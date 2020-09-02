Генетичний аналіз показав, що коронавірус не надто мутував з грудня 2019 року. Це означає, що вакцини проти коронавірусу таки може бути достатньо для боротьби з пандемією.

Генетичний аналіз зразків з понад 27 000 інфікованих коронавірусом показав, що вірус мінімально мутував з грудня 2019 року. Рукопис з детальним описом висновків опублікований у журналі "Праці національної академії наук" (PNAS).

До теми Коронавірус мутував та став більш заразним: що відомо про новий штам

Вчені зазначили, що новий штам коронавірусу D614G швидко поширився від початку пандемії. Але науковці не змогли це зв'язати з адаптаційними змінами.

Дослідження провели вчені з Інституту досліджень армії Уолтера Ріда. Команду очолювали керівник вірусної генетики та системної серології для Військової програми досліджень ВІЛ-інфекції WRAIR Морган Ролланд та директор Програми інфекційних захворювань доктор Кайвон Моджаррад.

Від початку пандемії вчені аналізували 18 514 незалежних послідовностей геному вірусу, зібраних зі зразків громадян 84 країн, та сканували їх на наявність змін. Аналіз показав низькі оцінки генетичної диференціації після початкового спалаху. Це вказує на таке, що досі геном SARS-CoV-2 еволюціонував випадковим процесом, а не шляхом адаптації до людських господарів.

Ролланд зазначив, що зв'язування генотипів з фенотипами є складним, і необхідні додаткові дослідження, щоб повністю зрозуміти функціональні наслідки мутації D614G.

Різноманітність вірусів кидає виклик спробам розробки вакцин для інших вірусів, таких як ВІЛ, грип та денге, але глобальні зразки показують, що SARS-CoV-2 менш різноманітний, ніж ці віруси. Тому ми можемо бути обережними оптимістами. Вірусне різноманіття не повинно бути перешкодою для розробки широко захисної вакцини проти інфекції COVID-19,

– заявив Ролланд.

Вчені підкреслили, що з огляду на низький рівень генетичних варіацій, перспективний кандидат на вакцину, ймовірно, був би однаково ефективним проти всіх штамів коронавірусу COVID-19, які зараз циркулюють світом.