Генетический анализ показал, что коронавирус не слишком мутировал с декабря 2019 года. Это означает, что вакцины против коронавируса может быть достаточно для борьбы с пандемией.

Генетический анализ образцов более 27 тысяч инфицированных коронавирусом показал, что вирус минимально мутировал с декабря 2019 года. Статья с подробным описанием выводов опубликована в журнале "Труды Национальной академии наук" (PNAS).

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Ученые отметили, что новый штамм коронавируса D614G быстро распространился с начала пандемии. Но ученые не смогли это связать с адаптационными изменениями.

Исследование провели ученые из Института исследований армии Уолтера Рида. Команду возглавляли руководитель вирусной генетики и системной серологии для Военной программы исследований ВИЧ-инфекции WRAIR Морган Ролланд и директор Программы инфекционных заболеваний доктор Кайвон Моджаррад.

С начала пандемии ученые анализировали 18 514 независимых последовательностей генома вируса, собранных из образцов граждан 84 стран, и сканировали их на наличие изменений. Анализ показал низкие оценки генетической дифференциации после первоначального возгорания. Это указывает на то, что до сих пор геном SARS-CoV-2 эволюционировал случайным процессом, а не путем адаптации к человеческим хозяевам.

Ролланд отметил, что связывание генотипов с фенотипами сложно и необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять функциональные последствия мутации D614G.

Разнообразие вирусов бросает вызов попыткам разработки вакцин для других вирусов, таких как ВИЧ, грипп и денге, но глобальные образцы показывают, что SARS-CoV-2 менее разнообразен, чем эти вирусы. Поэтому мы можем быть осторожными оптимистами. Вирусное многообразие не должно быть препятствием для разработки широко защитной вакцины против инфекции COVID-19

– заявил Ролланд.

Ученые подчеркнули, что, учитывая низкий уровень генетических вариаций, перспективный кандидат на вакцину, вероятно, был бы одинаково эффективным против всех штаммов коронавируса COVID-19, которые сейчас циркулируют по миру.