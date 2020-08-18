По Миру распространяется новый штамм коронавируса COVID-19 под названием D614G. Вспышки фиксируют во всех частях света.

Новый штамм коронавируса под названием D614G стал преобладать среди пациентов с коронавирусом. Это может означать, что он более заразен, чем предыдущий, но это еще не доказано, пишет Bloomerg.

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Распространение нового штамма COVID-19 по Миру

В целом, D614G обнаружили во многих странах. Он стал доминантным в Европе и США, а недавно его начали фиксировать в Китае и Юго-Восточной Азии.

В Малайзии нашли кластер из 45 случаев инфицирования новым коронавирусом. Вспышка началась с человека, вернувшегося из Индии и нарушившего условия самоизоляции. За то, что инфицированный нарушил карантин, его приговорили к 5 месяцам тюремного заключения и штрафу.

Также новый штамм коронавируса зарегистрировали в крупнейшем городе столичного региона Филиппин.

Почему коронавирус мутирует

Коронавирус – это РНК-вирус. Проще говоря, это совокупность генетического материала, упакованного внутрь белковой оболочки. Как только вирус РНК вступает в контакт с хозяином, то начинает создавать новые копии себя, которые продолжают инфицировать другие клетки.



РНК-вирусы, такие как грипп и корь, более склонны к изменениям и мутациям в сравнении с вирусами ДНК, такими как герпес, оспа и вирус папилломы человека. Важно понимать, что в мире РНК-вирусов изменения являются нормой. Они часто мутируют, ведь это их природа.

Является ли новый штамм коронавируса более опасным

В ВОЗ подчеркивают, что нет доказательств того, что этот штамм коронавируса является более опасным.

При этом старший консультант Национального университета Сингапура и президента Международного общества по инфекционным болезням Пол Тамбья считает, что новая версия коронавируса менее смертельная, чем предыдущая. Ведь хоть новые случаи заражения коронавирусом и начали фиксировать чаще, летальность среди пациентов значительно снизилась.

Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку он зависит от хозяина как источника питания и места обитания,

- заявил он.

По словам ученого, повышение вирулентности и снижение летальности – нормальный путь большинства вирусов.