Світом поширюється новий штам коронавірусу COVID-19 під назвою D614G. Спалахи фіксують у всіх частинах світу.

Новий штам коронавірусу під назвою D614G став переважати серед пацієнтів з коронавірусом. Це може означати, що він більш заразний, ніж попередній, але це ще не доведено, пише Bloomerg.

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Поширення нового штаму COVID-19 світом

Загалом, D614G виявили у багатьох країнах. Він став домінантним у Європі та США, а нещодавно його почали фіксувати у Китаї та Південно-Східній Азії.

У Малайзії знайшли кластер з 45 випадків інфікування новим коронавірусом. Спалах розпочався з людини, яка повернулася з Індії й порушила умови самоізоляції. За те, що інфікований порушив карантин, його засудили до 5 місяців тюремного ув'язнення і штрафу.

Також новий штам коронавірусу зареєстрували у найбільшому місті столичного регіону Філіппін.

Чому коронавірус мутує Коронавірус – це РНК-вірус. Простіше кажучи, це сукупність генетичного матеріалу, упакованого всередину білкової оболонки. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини. РНК-віруси, такі як грип та кір, більш схильні до змін та мутацій у порівнянні з вірусами ДНК, такими як герпес, віспа та вірус папіломи людини. Важливо розуміти, що у світі РНК-вірусів зміна є нормою. Вони часто мутують, адже це їхня природа.

Чи є новий штам коронавірусу небезпечнішим

У ВООЗ підкреслюють, що немає доказів того, що цей штам коронавірусу є небезпечнішим.

Натомість старший консультант Національного університету Сингапуру та президента Міжнародного товариства з інфекційних хвороб Пол Тамбья вважає, що нова версія коронавірусу менш смертельна, ніж попередня. Адже хоч нові випадки зараження коронавірусом й почали фіксувати частіше, летальність серед пацієнтів значно знизилася.

Вірус зацікавлений в тому, щоб заразити більше людей, але не вбивати їх, оскільки він залежить від господаря як джерела живлення та місця проживання,

– заявив він.

За словами науковця, підвищення вірулентності та зниження летальності – нормальний шлях більшості вірусів.