За минулу добу через COVID-19 в Україні померло найбільше людей від початку пандемії
Впродовж минулої доби в Україні померли ще 199 хворих на коронавірус. Загалом станом на 4 листопада в країні зареєстрували 7 731 летальний випадок внаслідок хвороби.
Серед усіх країн світу Україна перебуває на 24 місці за смертністю внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє 24 канал.
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Станом на 9:30 нові зведення подали лише 14 країн, й за кількістю нових летальних випадків Україна перебуває на 3 місці.
Про нових померлих серед пацієнтів з коронавірусом повідомили у 23 областях України та столиці. Так, показники смертності не оновили лише в одній області – Чернігівській.
Від початку пандемії в країні зареєстрували 7 731 смерть серед хворих на COVID-19. Найвищі показники у Львівській області – з початку поширення інфекції в регіоні помер 921 пацієнт. Теж високі, але дещо нижчі показники у Києві – загалом там померло 816 інфікованих.
Смертність від COVID-19 в областях України
- Київ – 816;
- Вінницька область – 198;
- Волинська область – 287;
- Дніпропетровська область – 412;
- Донецька область – 161;
- Житомирська область – 282;
- Закарпатська область – 387;
- Запорізька область – 128;
- Івано-Франківська область – 452;
- Київська область – 425
- Кіровоградська область – 96;
- Луганська область – 93;
- Львівська область – 921;
- Миколаївська область – 173;
- Одеська область – 397;
- Полтавська область – 206;
- Рівненська область – 268;
- Сумська область – 194;
- Тернопільська область – 275;
- Харківська область – 546;
- Херсонська область – 99;
- Хмельницька область – 241;
- Черкаська область – 108;
- Чернівецька область – 478;
- Чернігівська область – 88.
Зауважимо, що 4 листопада Україна побила 4 власні рекорди, пов'язані з COVID-19 – за кількістю нових хворих, госпіталізованих, померлих, а також виписаних пацієнтів.
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