Впродовж минулої доби в Україні померли ще 199 хворих на коронавірус. Загалом станом на 4 листопада в країні зареєстрували 7 731 летальний випадок внаслідок хвороби.

Серед усіх країн світу Україна перебуває на 24 місці за смертністю внаслідок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє 24 канал.

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Станом на 9:30 нові зведення подали лише 14 країн, й за кількістю нових летальних випадків Україна перебуває на 3 місці.

Про нових померлих серед пацієнтів з коронавірусом повідомили у 23 областях України та столиці. Так, показники смертності не оновили лише в одній області – Чернігівській.

Від початку пандемії в країні зареєстрували 7 731 смерть серед хворих на COVID-19. Найвищі показники у Львівській області – з початку поширення інфекції в регіоні помер 921 пацієнт. Теж високі, але дещо нижчі показники у Києві – загалом там померло 816 інфікованих.

Смертність від COVID-19 в областях України

Київ – 816 ;

; Вінницька область – 198;

198; Волинська область – 287;

287; Дніпропетровська область – 412;

412; Донецька область – 161;

161; Житомирська область – 282;

282; Закарпатська область – 387;

387; Запорізька область – 128;

128; Івано-Франківська область – 452;

452; Київська область – 425

425 Кіровоградська область – 96;

96; Луганська область – 93 ;

; Львівська область – 921 ;

; Миколаївська область – 173;

173; Одеська область – 397;

397; Полтавська область – 206;

206; Рівненська область – 268;

268; Сумська область – 194;

194; Тернопільська область – 275;

275; Харківська область – 546;

546; Херсонська область – 99 ;

; Хмельницька область – 241;

241; Черкаська область – 108 ;

; Чернівецька область – 478;

478; Чернігівська область – 88.

Зауважимо, що 4 листопада Україна побила 4 власні рекорди, пов'язані з COVID-19 – за кількістю нових хворих, госпіталізованих, померлих, а також виписаних пацієнтів.