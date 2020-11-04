За минувшие сутки через COVID-19 в Украине умерло больше всего людей от начала пандемии
В течение прошедших суток в Украине умерли еще 199 больных коронавирусом. Всего по состоянию на 4 ноября в стране зарегистрировали 7731 летальный исходов вследствии болезни.
Среди всех стран мира Украина находится на 24 месте по смертности вследствие коронавирусной болезни COVID-19, сообщает 24 канал.
К теме Абсолютный рекорд: за сутки в Украине обнаружили 9524 больных COVID-19
По состоянию на 9:30 новые сведения подали только 14 стран, и по количеству новых летальных случаев Украины находится на 3 месте.
О новых умерших среди пациентов с коронавирусом сообщили в 23 областях Украины и в столице. Так, показатели смертности НЕ обновили только в одной области – Черниговской.
С начала пандемии в стране зарегистрировали 7731 смерть среди больных COVID-19. Самые высокие показатели во Львовской области – с начала распространения инфекции в регионе умер 921 пациент. Тоже высокие, но несколько ниже показатели в Киеве – в общем там умерло 816 инфицированных.
Смертность от COVID-19 в областях Украины
- Киев – 816;
- Винницкая область – 198;
- Волынская область – 287;
- Днепропетровская область – 412;
- Донецкая область – 161;
- Житомирская область – 282;
- Закарпатская область – 387;
- Запорожская область – 128;
- Ивано-Франковская область – 452;
- Киевская область – 425
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 93;
- Львовская область – 921;
- Николаевская область – 173;
- Одесская область – 397;
- Полтавская область – 206;
- Ровенская область – 268;
- Сумская область – 194;
- Тернопольская область – 275;
- Харьковская область – 546;
- Херсонская область – 99;
- Хмельницкая область – 241;
- Черкасская область – 108;
- Черновицкая область – 478;
- Черниговская область – 88.
Заметим, что 4 ноября Украина побила 4 собственных рекорда, связанные с COVID-19 - по количеству новых больных, госпитализированных, умерших, а также выписанных пациентов.
Поделиться новостью