В течение прошедших суток в Украине умерли еще 199 больных коронавирусом. Всего по состоянию на 4 ноября в стране зарегистрировали 7731 летальный исходов вследствии болезни.

Среди всех стран мира Украина находится на 24 месте по смертности вследствие коронавирусной болезни COVID-19, сообщает 24 канал.

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По состоянию на 9:30 новые сведения подали только 14 стран, и по количеству новых летальных случаев Украины находится на 3 месте.

О новых умерших среди пациентов с коронавирусом сообщили в 23 областях Украины и в столице. Так, показатели смертности НЕ обновили только в одной области – Черниговской.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 7731 смерть среди больных COVID-19. Самые высокие показатели во Львовской области – с начала распространения инфекции в регионе умер 921 пациент. Тоже высокие, но несколько ниже показатели в Киеве – в общем там умерло 816 инфицированных.

Смертность от COVID-19 в областях Украины

Киев – 816;

Винницкая область – 198;

Волынская область – 287;

Днепропетровская область – 412;

Донецкая область – 161;

Житомирская область – 282;

Закарпатская область – 387;

Запорожская область – 128;

Ивано-Франковская область – 452;

Киевская область – 425

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 93;

Львовская область – 921;

Николаевская область – 173;

Одесская область – 397;

Полтавская область – 206;

Ровенская область – 268;

Сумская область – 194;

Тернопольская область – 275;

Харьковская область – 546;

Херсонская область – 99;

Хмельницкая область – 241;

Черкасская область – 108;

Черновицкая область – 478;

Черниговская область – 88.

Заметим, что 4 ноября Украина побила 4 собственных рекорда, связанные с COVID-19 - по количеству новых больных, госпитализированных, умерших, а также выписанных пациентов.