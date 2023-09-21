Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час відкриття відновленої Державної реабілітаційної установи "Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю.

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В Україні є 3 мільйони людей з інвалідністю. Було 2,7 мільйона. За півтора року ми бачимо приріст приблизно у 300 тисяч,

– сказала Жолнович.

Вона зазначила, що Україна потребує дедалі більше фахівців з реабілітації, більше різних центрів і відділень, які б допомагали нашим людям відновлювати свою функціональність, бо кількість людей, що отримують травми, зростає.

Водночас, за словами Жолнович, коштів на ремонти реабілітаційних центрів майже не залишається через потреби оборони, тому важлива підтримка міжнародних партнерів.

"Тому зараз дуже важливою є підтримка і допомога міжнародних партнерів, зокрема, міжнародних організацій", – зауважила Жолнович.

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