Об этом сообщила министерша социальной политики Оксана Жолнович во время открытия восстановленного Государственного реабилитационного учреждения "Всеукраинский центр комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью".
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В Украине есть 3 миллиона человек с инвалидностью. Было 2,7 миллионов. За полтора года мы видим прирост примерно в 300 тысяч,
– сказала Жолнович.
Она отметила, что Украина нуждается все больше специалистов по реабилитации, больше разных центров и отделений, которые помогали бы нашим людям восстанавливать свою функциональность, потому что количество людей, получающих травмы, растет.
В то же время, по словам Жолнович, средств на ремонт реабилитационных центров почти не остается из-за нужд обороны, поэтому важна поддержка международных партнеров.
"Поэтому сейчас очень важна поддержка и помощь международных партнеров, в частности, международных организаций", – отметила Жолнович.
Уровень ампутаций достиг времен Первой мировой
- Ранее в The Wall Street Journal сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России от 20 до 50 тысяч украинцев потеряли одну или более конечностей.
- Эти цифры отражают то, что Россия ведет войну, активно применяя мины и артиллерию, ракеты и беспилотники, нанося удары как по военным, так и по мирным жителям.
- Стоимость современных протезов может достигать 50 тысяч евро, в то время как украинские военные получают в случае ранения примерно 20 тысяч евро.