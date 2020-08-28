Голова МОЗ Максим Степанов заявив, якщо повністю скасувати карантин, всі лікарні будуть заповнені і не буде місця, де надавати допомогу.

Про це міністр охорони здоров’я заявив на ранковому брифінгу 28 серпня, пише 24 канал.

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Степанов зазначає, що в разі зняття карантину лікарні в Україні будуть переповнені хворими. За останню добу було госпіталізовано 497 хворих.

"Кількість хворих постійно зростає. Окрім загальної кількості людей, у яких підтверджено коронавірусну хворобу, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються. Кожного дня. Сьогодні на ранок у наших лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувало 6544 особи… Скасування карантину призведе до катастрофи", – заявив Степанов.

Він додав, що 35 тисяч ліжок підготувала система для надання допомоги хворим на COVID-19. Вони розподілені по регіонах у різній кількості. 6 544 ліжок на сьогодні зайняті хворими на COVID-19.

Якщо ми не хочемо бачити апокаліптичні кадри, коли нема куди госпіталізувати, давайте просто дотримуватися правил нової реальності, яка в нас є,

– наголосив глава МОЗ.

Станом на 28 серпня в Україні підтвердили 114 497 випадків інфікування коронавірусом, 2 451 особа померла, 55 083 – одужали.