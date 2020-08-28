В Україні за добу підтвердили 2 438 нових випадків зараження COVID-19
За минулу добу в Україні зафіксували 2 438 нових випадків інфікування коронавірусом і 48 смертей. Загалом з початку епідемії у країні заразилось 114 497 осіб.
Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України.
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Зауважимо, що на сьогодні в Україні хворіють 56 963 людей. Найбільше випадків виявили на Львівщині – 13 978, у місті Києві – 12 719, у Чернівецькій області – 9 855.
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