За минулу добу в Україні зафіксували 2 438 нових випадків інфікування коронавірусом і 48 смертей. Загалом з початку епідемії у країні заразилось 114 497 осіб.

Нові дані опубліковані у Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу Апарату РНБО України. Читайте також Новини про коронавірус 27 серпня: рекордна кількість смертей, оновили зони карантину Станом на 28 серпня в Україні підтвердили 114 497 випадків інфікування коронавірусом, 2 451 особа померла, 55 083 – одужали. Зауважимо, що на сьогодні в Україні хворіють 56 963 людей. Найбільше випадків виявили на Львівщині – 13 978, у місті Києві – 12 719, у Чернівецькій області – 9 855. Новина доповнюється...