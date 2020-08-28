В Украине за сутки подтвердили 2 438 новых случаев заражения COVID-19
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 438 новых случаев инфицирования коронавирусом и 48 смертей. Всего с начала эпидемии в стране заразилось 114 497 человек.
Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата СНБО Украины.
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Отметим, что на сегодня в Украине болеют 56 963 людей. Больше всего случаев обнаружили на Львовщине – 13 978, в городе Киеве – 12 719, в Черновицкой области – 9 855.
Коронавирус в Украине: статистика по областям
- Львовская область – 13 978 (+215)
- Киев – 12 719 (+251)
- Черновицкая область – 9855 (+155)
- Ровненская область – 8921 (+103)
- Ивано-Франковская область – 8661 (+176)
- Харьковская область – 8444 (+242)
- Закарпатская область – 7302 (+77)
- Одесская область – 6751 (+214)
- Тернопольская область – 5478 (+233)
- Киевская область – 5397 (+92)
- Волынская область – 5320 (+52)
- Винницкая область – 3800 (+64)
- Житомирская область – 3063 (+65)
- Хмельницкая область – 2194 (+92)
- Днепропетровская область – 2162 (+67)
- Черниговская область – 1676 (+58)
- Запорожская область – 1487 (+33)
- Черкасская область – 1390 (+72)
- Сумская область – 1361 (+59)
- Донецкая область – 1318 (+40)
- Николаевская область – 1077 (+37)
- Кировоградская область – 790 (+10)
- Полтавская область – 705 (+10)
- Херсонская область – 374 (+11)
- Луганская область – 274 (+10)
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