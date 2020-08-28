За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2 438 новых случаев инфицирования коронавирусом и 48 смертей. Всего с начала эпидемии в стране заразилось 114 497 человек.

Новые данные опубликованы в системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса аппарата СНБО Украины. Читайте также Новости о коронавирусе 27 августа: рекордное количество смертей, обновили зоны карантина По состоянию на 28 августа в Украине подтвердили 114 497 случаев инфицирования коронавирусом, 2 451 человек умер, 55 083 – выздоровели. Отметим, что на сегодня в Украине болеют 56 963 людей. Больше всего случаев обнаружили на Львовщине – 13 978, в городе Киеве – 12 719, в Черновицкой области – 9 855. Коронавирус в Украине: статистика по областям Львовская область – 13 978 (+215)

Киев – 12 719 (+251)

Черновицкая область – 9855 (+155)

Ровненская область – 8921 (+103)

Ивано-Франковская область – 8661 (+176)

Харьковская область – 8444 (+242)

Закарпатская область – 7302 (+77)

Одесская область – 6751 (+214)

Тернопольская область – 5478 (+233)

Киевская область – 5397 (+92)

Волынская область – 5320 (+52)

Винницкая область – 3800 (+64)

Житомирская область – 3063 (+65)

Хмельницкая область – 2194 (+92)

Днепропетровская область – 2162 (+67)

Черниговская область – 1676 (+58)

Запорожская область – 1487 (+33)

Черкасская область – 1390 (+72)

Сумская область – 1361 (+59)

Донецкая область – 1318 (+40)

Николаевская область – 1077 (+37)

Кировоградская область – 790 (+10)

Полтавская область – 705 (+10)

Херсонская область – 374 (+11)

Луганская область – 274 (+10)