Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если полностью отменить карантин, все больницы будут заполнены и не будет места, где оказывать помощь.

Об этом министр здравоохранения заявил на утреннем брифинге 28 августа, пишет 24 канал.

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Степанов отмечает, что в случае снятия карантина больницы в Украине будут переполнены больными. За последние сутки были госпитализированы 497 больных.

"Количество больных постоянно растет. Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются. Каждый день. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6 544 человека... Отмена карантина приведет к катастрофе", – заявил Степанов.

Он добавил, что 35 тысяч коек подготовила система для оказания помощи больным COVID-19. Они распределены по регионам в разном количестве. 6 544 койки на сегодня заняты больными COVID-19.

Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть,

– подчеркнул глава Минздрава.

По состоянию на 28 августа в Украине подтвердили 114 497 случаев инфицирования коронавирусом, 2 451 человек умер, 55 083 – выздоровели.