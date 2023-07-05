Виконувачем обов'язків ректора став Орест Чемерис. Мовиться, що він – доцент, доктор медичних наук за спеціальністю "Хірургія" та проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи.

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Наразі його пріоритетами буде:

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади ректора ЛНМУ;

розробка концепції розвитку університетської лікарні у складі Львівського національного медичного університету;

підготовка медзакладу до укладання договорів про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій.

У МОЗ наголосили, що відстоюватимуть права та інтереси студентів, які у час повномасштабної війни продовжують навчатися та є майбутнім України. Окрім того, повідомили, що вже створили спеціальну комісію, яку має оцінити ситуацію, яка склалася у Львівському медуніверситеті.

Що відомо про скандал з Зіменковським

Скандал у Львівському медуніверситеті спалахнув у червні 2023 року. Тоді стало відомо, що Зіменковський дозволив собі насміхатися з прізвищ студентів. Не обійшлося й без низки сексистських жартів. Зокрема, він дивувався, як жінка може хотіти стати хірургинею та додав, що "я б такої знати не хотів".