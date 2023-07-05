Исполняющим обязанности ректора стал Орест Чемерис. Известно, что он – доцент, доктор медицинских наук по специальности "Хирургия" и проректор по научно-педагогической (лечебной) работе.

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Теперь его приоритетами будет:

проведение конкурса на замещение вакантной должности ректора ЛНМУ;

разработка концепции развития университетской больницы в составе Львовского национального медицинского университета;

подготовка медучреждения к заключению договоров о медицинском обслуживании населения по Программе медицинских гарантий.

В Минздраве отметили, что будут отстаивать права и интересы студентов, которые во время полномасштабной войны продолжают учиться и являются будущим Украины. Кроме того, сообщили, что уже создана специальная комиссия, которая должна оценить ситуацию, что сложилась во Львовском медуниверситете.

Что известно о скандале с Зименковским

Скандал в Львовском медуниверситете вспыхнул в июне 2023 года. Тогда стало известно, что Зименковский позволил себе насмехаться над фамилиями студентов. Не обошлось и без ряда сексистских шуток. В частности, он удивлялся, как это женщина может хотеть стать хирургом, и добавил, что "я бы такой знать не хотел".