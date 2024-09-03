Незвичне ураження члена
Інцидент описали у медичному центрі Американського університету в Бейруті, Ліван, пацієнт не мав в анамнезі хронічних захворювань, курив та був у моногамних відносинах. Під час огляду лікарі виявили не тільки почервоніння та лущення шкіри статевого органу, але й серйозніші ознаки запалення. Для уточнення діагнозу було взято мазок з ураженої області.
Також на тему Від початку літа в Києві померло троє людей від гарячки Західного Нілу
На основі отриманого аналізу лікарі розпочали лікування, що охоплює відмову від сексуальної активності та нанесення антибактеріальної мазі з фузидовою кислотою. Вже за кілька днів стан покращився, і за місяць стан чоловіка повністю нормалізувався.
Аналізи показали присутність грампозитивних паличок Corynebacterium aurimocosum та Staphylococcus epidermitis, що є нормою для шкірної флори, проте виявлення Bacillus cereus, зазвичай пов'язаного з харчовими отруєннями, привернула увагу фахівців.
Що відомо про синдром смаженого рису
Ця патогенна бактерія, що виробляє ентеротоксини, може спричинити симптоми гастроентериту через 6 – 15 годин після вживання заражених продуктів. Вперше зафіксований випадок такого типу статевої інфекції свідчить про можливість різноманітних клінічних проявів B. cereus.
Таке отруєння прозвали !синдромом смаженого рису!: якщо залишити страву при кімнатній температурі, в ній можуть вироблятися токсини, що ведуть до блювання і не знищуються при повторному нагріванні.
Винуватцем може виступати не лише рис, а й картопля, макарони та сир. Діарея найчастіше виникає на тлі аналогічного отруєння м'ясом, молоком, овочами та рибою. І люди, і тварини сприйнятливі до харчової інфекції, викликаної B. cereus, проте до смерті вона призводить рідко.