Сім’ям 33 лікарів, які померли від COVID-19, виплатять компенсації
Сім'ям 33 медиків, які померли при боротьбі з поширенням епідемії коронавірусу, виплатять обіцяні компенсації.
Щонайменше 20 із родин померлих медиків отримають по 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили міністр соціальної політики Марина Лазебна та прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді, пише 24 канал.
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Сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці, де ми будемо забезпечувати виплатами. З них 20 страхових випадків – члени сімей загиблих отримають по 210 тисяч гривень і по 1,5 мільйона,
– сказала Лазебна.
На жаль, як додала міністр, три загиблих медичних працівників не мали членів сімей, тому для цих випадків виплати не передбачені.
"І три випадки ми зараз опрацьовуємо. У нас є дві програми: по 210 тисяч і по 1,5 мільйона, які ми забезпечуємо", – зазначила вона.
- Більше 200 тисяч гривень Фонд соціального страхування виплачує всім особам, які втратили працездатність чи померли на роботі.
- По 1,5 мільйона гривень йде окремо на кожного загиблого на роботі медика.
Закон передбачає компенсацію для родин померлих медиків від держави у розмірі від 1 576 500 гривень. Компенсація буде у тому випадку, якщо буде доведено, що лікар заразився COVID-19 на робочому місці.
Також міністр наголосила, що уряд забезпечує повну своєчасну виплату і медичним працівникам, і будь-яким людям, які йдуть на самозіоляцію.
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