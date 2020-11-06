Сім'ям 33 медиків, які померли при боротьбі з поширенням епідемії коронавірусу, виплатять обіцяні компенсації.

Щонайменше 20 із родин померлих медиків отримають по 1,5 мільйона гривень. Про це повідомили міністр соціальної політики Марина Лазебна та прем’єр-міністр Денис Шмигаль на годині запитань до уряду у Верховній Раді, пише 24 канал.

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Сьогодні 33 випадки, пов'язані зі смертю на робочому місці, де ми будемо забезпечувати виплатами. З них 20 страхових випадків – члени сімей загиблих отримають по 210 тисяч гривень і по 1,5 мільйона,

– сказала Лазебна.

На жаль, як додала міністр, три загиблих медичних працівників не мали членів сімей, тому для цих випадків виплати не передбачені.

"І три випадки ми зараз опрацьовуємо. У нас є дві програми: по 210 тисяч і по 1,5 мільйона, які ми забезпечуємо", – зазначила вона.

Більше 200 тисяч гривень Фонд соціального страхування виплачує всім особам, які втратили працездатність чи померли на роботі.

Фонд соціального страхування виплачує всім особам, які втратили працездатність чи померли на роботі. По 1,5 мільйона гривень йде окремо на кожного загиблого на роботі медика.

Закон передбачає компенсацію для родин померлих медиків від держави у розмірі від 1 576 500 гривень. Компенсація буде у тому випадку, якщо буде доведено, що лікар заразився COVID-19 на робочому місці.

Також міністр наголосила, що уряд забезпечує повну своєчасну виплату і медичним працівникам, і будь-яким людям, які йдуть на самозіоляцію.