Семьям 33 медиков, умерших при борьбе с распространением эпидемии коронавируса, выплатят обещанные компенсации.

По меньшей мере 20 семей умерших медиков получат по 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщили министр социальной политики Марина Лазебная и премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет 24 канал.

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Сегодня 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте, где мы будем обеспечивать выплатами. Из них 20 страховых случаев – члены семей погибших получат по 210 тысяч гривен и по 1,5 миллиона,

– сказала Лазебная.

К сожалению, как добавила министр, три погибших медицинских работника не имели членов семей, поэтому для этих случаев выплаты не предусмотрены.

"И три случая мы сейчас прорабатываем. У нас есть две программы: по 210 тысяч и по 1,5 миллиона, которые мы обеспечиваем", – отметила она.

Более 200 тысяч гриве н Фонд социального страхования выплачивает всем лицам, которые потеряли трудоспособность или умерли на работе.

н Фонд социального страхования выплачивает всем лицам, которые потеряли трудоспособность или умерли на работе. По 1,5 миллиона гривен идет отдельно на каждого погибшего на работе медика.

Закон предусматривает компенсацию для семей умерших медиков от государства в размере от 1 576 500 гривен. Компенсация будет в том случае, если будет доказано, что врач заразился COVID-19 на рабочем месте.

Также министр подчеркнула, что правительство обеспечивает полную своевременную выплату и медицинским работникам, и любым людям, которые идут на самовосстановление.