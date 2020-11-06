Семьям 33 врачей, умерших от COVID-19, начнут выплачивать компенсации
Семьям 33 медиков, умерших при борьбе с распространением эпидемии коронавируса, выплатят обещанные компенсации.
По меньшей мере 20 семей умерших медиков получат по 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщили министр социальной политики Марина Лазебная и премьер-министр Денис Шмыгаль на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет 24 канал.
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Сегодня 33 случая, связанные со смертью на рабочем месте, где мы будем обеспечивать выплатами. Из них 20 страховых случаев – члены семей погибших получат по 210 тысяч гривен и по 1,5 миллиона,
– сказала Лазебная.
К сожалению, как добавила министр, три погибших медицинских работника не имели членов семей, поэтому для этих случаев выплаты не предусмотрены.
"И три случая мы сейчас прорабатываем. У нас есть две программы: по 210 тысяч и по 1,5 миллиона, которые мы обеспечиваем", – отметила она.
- Более 200 тысяч гривен Фонд социального страхования выплачивает всем лицам, которые потеряли трудоспособность или умерли на работе.
- По 1,5 миллиона гривен идет отдельно на каждого погибшего на работе медика.
Закон предусматривает компенсацию для семей умерших медиков от государства в размере от 1 576 500 гривен. Компенсация будет в том случае, если будет доказано, что врач заразился COVID-19 на рабочем месте.
Также министр подчеркнула, что правительство обеспечивает полную своевременную выплату и медицинским работникам, и любым людям, которые идут на самовосстановление.
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