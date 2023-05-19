Узагалі в родині аж 15 людей із альбінізмом. У Аслама і його дружини Шамім є шестеро дітей з альбінізмом. Четверо з сімох дітей його брата також успадкували цю рису. Ще у Аслам є троє племінників-альбіносів, які народилися від його братів з нормальним вмістом меланіну.

До теми Що таке альбінізм та як живуть люди з цією особливістю

Зробити рекорд офіційним вирішила Насім Ахтар – старша дочка подружжя.

Життя сім'ї ніколи не було простим

Усі брати і сестри Насім частково втратили зір через відсутність пігменту в райдужних оболонках очей, а в дитинстві вони не рідко ставали жертвами знущань.

"Ми жили в постійному страху і соромі. Нас ніколи не запрошували на дні народження. Через поганий зір ми завжди були останніми, кого відбирали до шкільних спортивних команд. Нас постійно проганяли, ні у кого з нас не було друзів. Як сім'я, ми ніколи не вписувалися в суспільство – на наш поріг кидали собачий послід, наші вікна били, а одного разу нам кинули феєрверк у поштову скриньку", – розповідала для Newsflare Насім.



Життя сім'ї ніколи не було простим / Фото SWNS

Альбінізм зблизив сім'ю

Близькі люди пишаються собою та своїми тісними стосунками. Також вони багато працюють, щоб тема альбінізму не була табуйованою, аби суспільство знало якомога більше про це захворювання.

Наш альбінізм зробив нас ближчими, ніж інших братів і сестер, тому що у всіх нас було щось особливе, дуже унікальне,

– розповіла донька.

За словами Насім, титул у Книзі рекордів Гіннеса дав її родині ту печатку, ту самооцінку, яку вона завжди хотіла для своїх братів і сестер. А також таким чином вона хоче надати впевненості іншим людям з альбінізмом.



Діти Насім народились без альбінізму / Фото SWNS

Я хочу, щоб люди знали, що навіть якщо ви не вписуєтеся в цей світ, ви все одно важливі і можете залишити в ньому свій слід. І ніколи не втрачайте надію,

– сказала вона.

Зверніть увагу! У Європі та Північній Америці альбіноси зустрічаються найрідше. Народження 1 альбіноса припадає на 17 000–20 000 дітонароджень. Найчастіше альбіноси народжуються у країнах поблизу Тихого океану та серед деяких корінних груп населення Південної Америки.